دبا الفجيرة يطيح بالجزيرة من كأس الخليج العربي

أكد فريق دبا الفجيرة أنه فريق المغامرات بعدما أطاح بفريق الجزيرة من بطولة كأس الخليج العربي، وتأهل للدور قبل النهائي عقب فوزه بهدف نظيف في إياب دور الثمانية للمسابقة يوم الخميس.

ويدين دبا الفجيرة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الأردني ياسين البخيت، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وكان دبا قد فاز على الجزيرة 3 - 1 في مباراة الذهاب، ليفوز 4 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستهل الجزيرة اللقاء بضغط هجومي، ولاحت عدة فرص أمام مهاجمي الفريق لم يوفقوا في تحويلها إلى أهداف، وفي غمرة انشغال لاعبي الجزيرة بالبحث عن طريق يوصلهم لشباك الحارس سالم محمد، فاجأ ياسين البخيت الجميع بهدف مباغت من هجمة مرتدة سريعة، حيث نجح في تجاوز علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وسدد في المرمى الخالي، لكن مسلم فايز تدخل وأبعد الكرة التي عادت مجدداُ للبخيت ليرسلها في الشباك مفتتحاً التسجيل لصالح دبا في الدقيقة السابعة.

وبعد استقبال شباكهم للهدف الأول عاد أصحاب الأرض للهجوم مرة أخرى، وسدد مبارك بوصوفة من مسافة بعيدة حولها الحارس إلى ركنية، وهيأ خلفان مبارك الكرة لسالم راشد على رأس منطقة الجزاء سددها لترتد من الدفاع وتجد مبارك بوصوفة الذي حاول إرسالها إلى الشباك لكنها مرت فوق العارضة.

ولاحت فرصة كبيرة لسالم الحمادي من تمريرة زايد العامري التي وصلته داخل المنطقة سددها بعيداً عن المرمى.

ورفع الجزيرة إيقاعه الهجومي في الجزء الأخير من الشوط الأول سعياً لإدراك التعادل، فيما حرص دبا على التراجع دفاعاً للمحافظة على تقدمه مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة.

واقترب زايد العامري من بلوغ الهدف من تمريرة العطاس، التي وضعته في مواجهة المرمى وحاول وضعها في الشباك من فوق الحارس، لكن الكرة مرت بسنتيمترات فوق العارضة، أعلن بعدها الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم دبا بهدف دون مقابل للجزيرة.

وبعد العودة من الاستراحة، واصل الجزيرة مساعيه للعودة إلى المباراة، حيث استمر في ضغطه الهجومي على جبهة دبا، وسدد سالم الحمادي رأسية مرت بجوار القائم.

وفي محاولة لتعزيز الجانب الهجومي دفع مدرب الجزيرة برومارينهو بديلاً لسالم الحمادي، وتوغل خلفان مبارك بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة انتهت بين أحضان الحارس محمد سالم، وكرر خلفان مبارك المحاولة لكن الكرة ذهبت بعيداً عن المرمى، وهيأ رومارينهو فرصة لزايد العامري داخل المنطقة سددها بقوة تسلمها محمد سالم.

وواصل الجزيرة ضغطه الهجومي على جبهة دبا الذي اعتمد على استراتيجية دفاعية محكمة، وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب في الجزيرة، ورغم التحركات النشطة لرومارينهو والعطاس إلا أن شباك الضيوف بقيت بيضاء دون اهتزاز حتى نهاية المباراة بفوز دبا بهدف وحيد دون مقابل للجزيرة.