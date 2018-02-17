مصر المقاصة يضم النيجيري أنطوي من الأهلي

أعلن نادي مصر للمقاصة استكمال إجراءات التعاقد مع هدافه الغاني جون أنطوي بشكل نهائي مقابل 600 ألف دولار قادما من الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلعب أنطوي، 25 عاما، مع المقاصة على سبيل الإعارة من الأهلي لكن النادي قال إنه وافق على استخدام بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

وقال المقاصة في موقعه على الإنترنت: قرر مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تفعيل عقد المهاجم جون أنطوي لاعب الفريق وضمه بشكل نهائي... بناء على بند العقد الموقع بين إدارة الناديين والذي يتيح التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي قبل نهاية أبريل المقبل.

وأضاف عبد السلام: لا نية على الإطلاق لبيع أنطوي لأي فريق داخل مصر. ما يتردد عن نية المقاصة لشرائه من الأهلي وبيعه للزمالك عار تماما من الصحة.

وكان أنطوي يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل أن يتعرض للإصابة ويحتل حاليا المركز الثاني برصيد 12 هدفا وبفارق هدفين عن المتصدر المغربي وليد أزارو.