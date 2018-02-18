الأفريقي يلحق بالترجي الهزيمة الأولى في الدوري التونسي

حول الأفريقي تأخره بهدف إلى فوز مثير 2 - 1 على غريمه الترجي يوم الأحد، ليلحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري التونسي لكرة القدم.



وأكمل الأفريقي سلسة عروضه القوية حيث حقق الفوز الخامس على التوالي في الدوري، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الترجي.



وباغت المهاجم أنيس بن حتيرة، في أول ظهور له بشكل أساسي في تشكيلة الترجي، دفاع الأفريقي بهدف في الدقيقة السابعة عبر هجمة منسقة وتمريرة عرضية من الجزائري يوسف البلايلي.



هذا الهدف هو الأول لبن حتيرة منذ التحاقه هذا الموسم بالترجي، قادما من نادي غازي عنتاب التركي، كما أنه يشارك لأول مرة في أغلب فترات المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 81، حيث ظهر سابقا لبعض دقائق فقط في مشاركاته القليلة.



وأخذ الأفريقي بزمام الأمور في باقي الشوط ،لكن دون أن يشكل خطورة حقيقية على دفاع الترجي. وكاد المهاجم طه ياسين الخنيسي أن يضاعف النتيجة للترجي من انفراد في الدقيقة 40 ،لكن كرته مرت بجوار القائم.



ونشط هجوم الأفريقي في نهاية الشوط الأول إلى أن أدرك وسام بن يحيى في الوقت بدل الضائع هدف التعادل بضربة رأسية في شباك الحارس معز بن شريفية.



وكاد التيجاني بلعيد أن يسجل الهدف الثاني للأفريقي عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55 ،لكن كرته علت العارضة بسنتيمترات. وسجل بعدها بن حتيرة هدفا ثانيا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



واضطر الترجي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد أن طرد الحكم المدافع شمس الدين الذوادي في الدقيقة 65 لجمعه انذارين، واعتماده الخشونة ضد مهاجم الأفريقي صابر خليفة قرب منطقة الجزاء.



وعاد التيجاني بلعيد ليسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة في مرمى الترجي في الدقيقة 67. وضغط الترجي في ما تبقى من المباراة وكان الأكثر استحواذا على الكرة، لكن دون أن يتوصل إلى احراز هدف التعادل. وقبل صافرة النهاية طرد الحكم صابر خليفة مهاجم الأفريقي في الوقت بدل الضائع لحصوله على إنذارين.