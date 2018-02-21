العياري: الشعب التونسي يحلم بالوصول إلى ثمن النهائي

كشف أنيس العياري اللاعب السابق للمنتخب التونسي بأن الشعب يحلم بالوصول إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب الحالي يستطيع الوصول بعيدا إذا أدى بشكل جيد في التحضيرات.

وقال العياري في فقرة "موندياليون": حلم الشعب التونسي التأهل إلى دور الـ16 في مونديال روسيا. وأضاف: النتيجة لا تأتي دائما وفق الأداء، في بعض الأحيان يصعب الجمع بين الأداء والنتيجة، واللاعبون يتعرضون لضغط نفسي كبير.

وأكد اللاعب السابق في مونديال 2006 أن مباريات التصفيات تختلف عن المونديال، وزاد: تتبدل المعطيات في كأس العالم ولا يمكن مقارنتها بالتصفيات، وعلى المنتخب التونسي التحضير بشكل جيد حتى لا تحدث مفاجأة، ويجب على المنتخب التونسي غرس روح الجماعة لمقارعة إنجلترا وبلجيكا.