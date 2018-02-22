العياري: أوروغواي تملك سواريز.. ومصر لديها صلاح

أكد أنيس العياري اللاعب السابق للمنتخب التونسي في كأس العالم 2006، أن المنتخب المصري والأوروغوياني لا يختلفان كثيرا من حيث النجوم والمستوى.

وقال العياري في فقرة "موندياليون": علينا التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف عند المنتخبات المنافسة، وأرى أن لاعبي المنتخب التونسي قدموا تصفيات جيدة لكن القادم أصعب.

ويرى اللاعب السابق لـ"نسور قرطاج" أن المنتخب السعودي سيواجه مباراة صعبة في الافتتاح أمام روسيا: مهمة المنتخب السعودي ستكون صعبة في مباراة الافتتاح، لأن المنتخب الروسي قد ينظر إلى المنتخب السعودي بأنه الثلاث نقاط، وأرى المنتخب السعودي ترشح عن جدارة ولكن عليه التحضير جيدا، لأن مباراة الافتتاح أمام روسيا لن تكون صعبة فنيا ولكن من الضغط الجماهيري، وعامل الجمهور أمام روسيا سيشكل ضغط على المنتخب السعودي.

ولا يعتقد العياري أن منتخب مصر يقل عن الأوروغواي بشكل كبير: لا يوجد فرق كبير بين أوروغواي ومصر، فأوروغواي تملك سواريز وكافاني ومصر تملك صلاح والنني، والمنتخب المصري في تطور مستمر، وأتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية.