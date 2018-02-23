العياري: لا زلت نادما على تصرفي تجاه مدرب تونس

عبر أنيس العياري اللاعب السابق للمنتخب التونسي عن أسفه من تصرفه اللاأخلاقي الذي قام به تجاه مدرب المنتخب، مؤكدا على أن خياراته يجب أن تحترم دائما.

وقال العياري في فقرة "موندياليون": المدرب لومير قام بتبديلي أمام إسبانيا في مونديال 2006، قمت بتصرف غير لائق أمام الجميع خلال التبديل، وأنصح الجيل الجديد أن عليهم الاقتناع بخيارات المدرب والالتزام بها، وقد كنت في العشرين من عمري آنذاك ولكني ما زلت نادما من تصرفي، وأتمنى أن تكون هذه الحادثة عند العياري فقط وأن يتعلم الشباب من خطئي.

وأبدى أنيس إعجابه بالمنتخب المغربي تحت قيادة الفرنسي رينار: المنتخب المغربي يقدم مستوى كبيرا مع المدرب رينار، ولدينا ثقة في المنتخب المغربي والمنتخبات العربية لتقديم مونديال جميل، وسنشاهد منتخب عربي في المربع الذهبي عندما نطبق الاحتراف بطريقة صحيحة لأن المنتخبات التي تهيمن على المربع الذهبي تسبقنا في الاحترافية.