الشارقة يلحق بالعين خسارته الأولى في دوري الخليج العربي

ألحق فريق الشارقة الهزيمة الأولى لفريق العين في الدوري الإماراتي لكرة القدم، هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز دبا الفجيرة على الوصل 2 - صفر، تعادل الإمارات مع عجمان 1 - 1.

وتقدم الشارقة بهدف سجله فاندر ساكرامينتو فييرا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة ثم تعادل عمر عبد الرحمن للعين في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ثم أضاف فاندر ساكرامينتو فييرا الهدف الثاني للشارقة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 66 قبل أن يسجل لويس مارسيلو الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 88. ورفع الشارقة رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد العين عند 38 نقطة في صدارة الترتيب.

ويذكر أن هذه الخسارة هي الأولى للعين هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5، فيما يعد هذ الفوز هو السادس للشارقة هذا الموسم مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في 4.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق الوصل في فخ الخسارة أمام دبا الفجيرة صفر - 2. وسجل هدفي دبا الفجيرة ديوغو فارياس أكوستا وياسين البخيت في الدقيقتين 53 و67. وتوقف رصيد الوصل عند 32 نقطة في المركز الثالث فيما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

ويذكر أن هذه الخسارة هي الثالثة للوصل هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث لدبا الفجيرة هذا الموسم مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في 6.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت الإمارات بضيفه عجمان. وتقدم الإمارات بهدف سجله بارك جونج وو من ركلة جزاء في الدقيقة 49 وتعادل موديبو مايغا لعجمان في الدقيقة 76.

وأهدر إديلسون بيريرا دي ميلو، لاعب عجمان، ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع كما رفع الإمارات رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر، قبل الأخير، بفارق الأهداف أمام الظفرة.