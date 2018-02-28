سلمان آل خليفة: حان الوقت لرفع الحظر عن ملاعب العراق

دعا الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الاتحاد الدولي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي يدعم العراق في رفع الحظر عن المباريات الرسمية.

وقال الشيخ سلمان، للصحافيين في محافظة البصرة قبيل انطلاق المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيرة السعودي: إن حضور 65 ألف متفرج عراقي للملعب أمر يثلج الصدور.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي: إن كرة القدم تفرح الملايين، وواجبنا أن نعمل على رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وأعتقد أن الوقت قد حان وأتمنى أن يتم ذلك خلال الشهر المقبل، إن الجميع يشاركنا دعم قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وما شاهدناه اليوم أمر أسعدنا.

وتشهد مدينة البصرة العراقية منذ عصر اليوم، كرنفال احتفالي غير مسبوق لحضور مباراة منتخب العراق مع نظيرة السعودي على أرض ملعب البصرة الدولي.