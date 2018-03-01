بودربالة: من الصعب تأهل السعودية ومصر معاً

أكد عزيز بودربالة، اللاعب السابق للمنتخب المغربي، أنه من الصعب تأهل منتخبي السعودية ومصر معا من المجموعة الأولى نظرا لقوة المنتخب الأوروغوياني.

وقال بودربالة في فقرة "موندياليون": من الصعب تأهل مصر والسعودية معا من المجموعة الأولى، ونحن كعرب سنسعد بتأهل مصر والسعودية، كما يعد منتخب الأوروغواي أحد أفضل المنتخبات عالميا.

وحول حظوظ منتخب تونس كشف اللاعب الدولي السابق: أشعر بالتفاؤل حول حظوظ المنتخبات العربية في المونديال، وتونس لديها فرصة جيدة أمام بنما وإنجلترا، لأن المنتخب الإنجليزي يفشل دائما بتقديم أداء جيد في البطولات العالمية رغم وجود النجوم إلا أن تونس لديها إمكانية العبور للدور الثاني.

وأبدى بودربالة ثقته في المنتخب المغربي: نملك خط دفاع يعتبر الأقوى في إفريقيا لعدم استقباله أي هدف في التصفيات، ويملك المنتخب مواهب كثيرة مما يصعب على المدرب وضع تشكيلة ثابتة، ودائما ما يصرح المدرب رينار بأنه سيسعى للفوز أمام إسبانيا والبرتغال وإيران.