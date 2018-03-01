في سباق الصدارة.. العين يدك الوحدة بسداسية

تقدم العين خطوة هامة للغاية في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم الغائب عنه منذ موسمين، عقب فوزه الكبير 6 - 2 على ضيفه الوحدة في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشر للمسابقة يوم الخميس.

وارتفع رصيد العين، الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام الشارقة، إلى 41 نقطة، معززا موقعه في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام الوحدة الذي ظل في المركز الثاني، قبل أربع مراحل على انتهاء المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين حملا توقيع ماركوس بيرغ وكايو في الدقيقتين 32 و41. عاد الوحدة إلى أجواء المباراة مرة أخرى، بعدما أدرك التعادل عقب إحراز جوجاك هدفين في الدقيقتين 68 و70. ولم يهنأ الوحدة بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد ماركوس بيرغ العين إلى المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

استغل العين من حالة الإحباط التي ضربت لاعبي الوحدة، ليضيف عمر عبدالرحمن والمصري حسين الشحات الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 75 و80. تضاعفت معاناة الوحدة في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد العكبري لحصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 82.

وعزز ريان يسلم تقدم العين، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما تلقى سالم سلطان لاعب الوحدة بطاقة حمراء أخرى بعدها بدقيقتين لحصوله على الإنذار الثاني.