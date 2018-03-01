مصر تواجه الكويت استعدادا لمونديال روسيا

أعلن الاتحادان المصري والكويتي لكرة القدم، يوم الخميس، إقامة مباراة ودية بين المنتخبين بتاريخ 26 مايو المقبل على استاد جابر الدولي في الكويت.

وحضر اجتماع الاتحادين مشعل الربيع رئيس لجنة التسوية المكلفة بإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومحمد خليل مدير عام الاتحاد، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن الوكيل الحصري الوحيد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد مشعل الربيع أن موافقة الاتحاد الكويتي على إقامة المباراة الأولى التي يستعد من خلالها المنتخب المصري الشقيق لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا جاءت من منطلق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين الكويت ومصر.