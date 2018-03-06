كوبر يضم شيكابالا إلى قائمة المنتخب المصري

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النقاب يوم الثلاثاء عن مجموعة اللاعبين المحترفين يتقدمهم المخضرم شيكابالا لقائمة الفريق استعدادا لمعسكر المنتخب المصري المقرر في سويسرا خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الحالي.



واختار كوبر 17 لاعبا محترفا خارج مصر في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحارس المرمى المخضرم عصام الحضري نجم التعاون.



ويخوض المنتخب المصري خلال فترة المعسكر السويسري وديتين قويتين أمام منتخبي البرتغال واليونان في 23 و27 مارس الحالي بمدينة زيوريخ ضمن برنامج استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وإلى جانب صلاح والحضري ، ضمت قائمة المحترفين لهذا المعسكر كلا من محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الرائد السعودي ومحمد عبد الشافي (الفتح السعودي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وأحمد حجازي وعلي جبر (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وعمر جابر (لوس أنجليس الأمريكي) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنغ براغا البرتغالي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة) ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) ومؤمن زكريا (أهلي جدة) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) وسام مرسي (ويغان الإنجليزي) وحسين الشحات (العين الإماراتي) .