المناري: بن عمر وفرجاني ساسي الأبرز في منتخب تونس

اعتبر جوهر المناري لاعب المنتخب التونسي في مونديال كأس العالم 2006 أن الثنائي محمد أمين بن عمر وفرجاني ساسي المحترفان في الدوري السعودي للمحترفين أبرز لاعبي نسور قرطاج في التشكيلة الحالية.

وقال المناري ضيف فقرة "موندياليون": يتميز المنتخب التونسي بخطي الوسط والهجوم، وأرى محمد أمين بن عمر لاعب أهلي جدة وفرجاني ساسي متوسط ميدان النصر السعودي كأبرز اللاعبين في القائمة الحالية.

وواصل: يعتمد أسلوب المنتخب التونسي على المنافس، لكن من المهم أن يحاول الحفاظ على شباكه نظيفة في النصف الساعة الأولى من أي مباراة.