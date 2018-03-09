المناري: منتخب المغرب يستطيع الفوز على البرتغال

أكد التونسي جوهر المناري، أن مواجهة المغرب لإسبانيا والبرتغال ليست سهلة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه يتوقع فوز المغرب على نظيره البرتغالي.

وقال المناري في الجزء الثالث من فقرة "موندياليون": "قائمة المنتخب المغربي متكاملة، ورينارد استطاع أن يخلق روحا جديدة في المنتخب المغربي".

وتابع: "مواجهة المغرب لإسبانيا والبرتغال ليست سهلة، من الممكن أن يكون المنتخب المغربي مفاجأة المجموعة الثانية، وأتوقع فوزه على نظيره البرتغالي".

وواصل بقوله: "لقاء المغرب مع إيران سيحسم بطاقة الترشح للدور الثاني، وهدفي في شباك إسبانيا بكأس العالم لا ينسى من ذاكرتي".