الصربي رادي يصف تدريب منتخب الكويت بالصداع

كشف الصربي رادي، مدرب نادي التضامن، أنه تفاجأ باختياره لتولي مهمة تدريب منتخب الكويت في مواجهتي الأردن والكاميرون، واصفا مهمته الجديدة بالصداع.

وقال المدرب الصربي في حديثه لـ"العربية": "تفاجأت باختياري لتدريب المنتخب الكويتي، لا أملك عصا سحريا ولكن سأبذل كما لدي في الفترة القصيرة، ومن الصعب اجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب للمباريات الودية".

وتابع: "قيادتي للمنتخب ليست أمرا صعبا، لكن يمكن وصفها بأنها بمثابة صداع لي لأنني أجمع بين منصبين، حيث أواصل حاليا قيادة نادي التضامن بشكل يومي، قبل ان أقود المنتخب بين الثامن عشر إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر".