نقطة تفصل الأهلي عن الفوز بلقب الدوري المصري

بات الأهلي على بعد نقطة واحدة فقط للتتويج رسميا ببطولة الدوري المصري لكرة القدم للمرة الأربعين في تاريخه والثالثة على التوالي، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه إنبي يوم الأحد في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين للبطولة.



وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره الخامس عشر على التوالي في المسابقة، إلى 75 نقطة من 28 مباراة في الصدارة، بفارق 22 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، الذي لعب 27 مباراة. ويدين الأهلي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى مدافعه أيمن أشرف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة.



وربما يتوج الأهلي باللقب رسميا يوم الاثنين، حال إخفاق المصري، صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، في الفوز على الإنتاج الحربي في المرحلة ذاتها.



وفي حال فشل المصري في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المؤجلة في البطولة، بخلاف لقاءاته الستة المتبقية في المسابقة، فإنه سيهدي اللقب رسميا إلى الأهلي.