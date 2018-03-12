تعادل المصري مع الانتاج يتوج الأهلي بطلأً للدوري

توج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والأربعين في تاريخه وذلك عقب تعادل المصري مع الانتاج الحربي سلبيا في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة يوم الاثنين.



وكان الأهلي يحتاج إلى هزيمة أو تعادل المصري في المباراة لكي يتوج رسميا باللقب وهو ما تحقق بالفعل على يد الانتاج الحربي. وحقق الأهلي انتصاره الخامس عشر على التوالي وتغلب على إنبي بهدف دون رد أمس الأحد قبل ست جولات من نهاية الموسم.



ويمتلك الأهلي 75 نقطة من 28 مباراة في الصدارة، بفارق 22 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، الذي لعب 27 مباراة فيما يمتلك المصري 49 نقطة في المركز الرابع من 26 مباراة وتتبقى له مباراتين مؤجلتين وبالتالي فإن فوز الفريق على الانتاج كان سيؤجل تتويج الأهلي باللقب.