آل الشيخ يزور الأهلي.. ويهنئ اللاعبين بلقب الدوري

استقبل مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب يوم الثلاثاء، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي.

وقدم آل الشيخ تهنئته للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد الفوز ببطولة الدوري المصري للمرة الأربعين في تاريخ النادي، وعقد جلسة مطولة هنأ فيها الجميع ببطولة الدوري، وطالب كافة العناصر باستمرار الروح العالية لتحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.



وقال آل الشيخ إن زيارته لمقر النادي اليوم تعني له الكثير لمدى حبه لكيان النادي الأهلي، وأعرب عن سعادته الكبيرة بزيارته لصالة الأمير عبد الله الفيصل، مشيرا إلى أن هذا الاسم يعني له الكثير.

وأكد آل الشيخ أن جلسته مع رئيس النادي الأهلي شهدت مباحثات في أمور كثيرة وعديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها من خلال محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في التوقيت المناسب.