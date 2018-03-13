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الأهلي المصري يمدد عبدالله السعيد موسمين

المصدر: العربية.نت
عبدالله السعيد في مباراة سابقة للأهلي
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جدد عبد الله السعيد لاعب الأهلي المصري تعاقده مع النادي رسمياً لمدة موسمين ، لينهي أزمة تجديده مع الفريق التي أثيرت خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك بعد الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي بحضور عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الرياضي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وحسام غالي قائد الفريق.

ونجح مسئولو الأهلي في إقناع السعيد بالتجديد بعد فترة مفاوضات طويلة بعد التوصل لاتفاق مالي بين الطرفين وتحقيق طلبات اللاعب.

كان الأهلي أعلن صباح الاثنين عن تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم ليكون السعيد آخر اللاعبين في ملف التجديد بالنادي الأهلي.

كلمات دالّة

#عبدالله السعيد, #الأهلي المصري, #تركي آل الشيخ

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