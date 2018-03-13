كوبر: أي لاعب مصري مهدد بالإبعاد عن المونديال

ضم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم 11 لاعبا محليا إلى قائمة معسكر المنتخب المقرر في سويسرا خلال مارس الجاري، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وكوبر ، إن المدرب الأرجنتيني اختار 11 لاعبا محليا لينضموا إلى 17 لاعبا محترفا في معسكر المنتخب المصري.

وأوضح لهيطة أن المنتخب سيخضع لمران في استاد القاهرة يوم 19 مارس الجاري ثم يتوجه إلى سويسرا للمعسكر المقرر بين 20 و28 مارس الجاري والذي سيشهد خوض وديتي البرتغال واليونان يومي 23 و27 من الشهر نفسه.

وكشف لهيطة أن المنتخب بصدد السفر في 23 مايو إلى الكويت لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الكويتي يوم 26 من الشهر نفسه ثم يتوجه إلى إيطاليا يوم 27 قبل أن يلتقي نظيره الكولومبي وديا في الأول من يونيو.

وأضاف أن المنتخب سيتوجه إلى بلجيكا في الثالث من يونيو حيث يقيم معسكرا حتى السابع من الشهر نفسه يخوض خلاله وديته الأخيرة أمام المنتخب البلجيكي في السادس من الشهر نفسه.

وتابع أن المنتخب يعود إلى القاهرة في السابع من يونيو ويحصل على راحة في اليوم التالي ثم يخضع لمران باستاد القاهرة في التاسع من يونيو قبل السفر في اليوم التالي إلى روسيا.

ومن جانبه، تقدم كوبر بالشكر لإدارة الاتحاد المصري، مشددا على أن العمل الجماعي وسط أجواء من الحماس وكذلك الدعم، هو عامل رئيسي في تحقيق أي نجاح.

وقال كوبر إن المفاوضات بشأن تجديد تعاقده مع الاتحاد ستبدأ بعد الانتهاء من الوديتين المقررتين بسويسرا.

وأشار كوبر إلى أن المنتخب المصري مر تحت قيادته بلحظات صعبة وأخرى جيدة، لكنه حقق في النهاية نتائج مرضية ومقنعة للجماهير ويتطلع إلى تحقيق الأفضل.

وقال كوبر إنه رغم الإخفاق في التتويج بلقب البطولة الأفريقية ، كان الوصول إلى النهائي نتيجة جيدة ، وقد أبدت الجماهير المصرية سعادة وتقدير لجهود الفريق ، وهو ما منحه والفريق دفعة إضافية لتحقيق الأفضل.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: لم نحقق النتائج النموذجية لكن الجماهير قدرت جهودنا، وأنا سعيد للغاية بما أشعر به من الحب لدى تواجدي بالشارع المصري.

وعن فرص اللاعبين في المشاركة بالمونديال قال كوبر إن أي لاعب لم يضمن المشاركة في المونديال نظرا لأنه لا يزال يتبقى ثلاثة أشهر على انطلاق البطولة وهي فترة قد تشهد العديد من المتغيرات.

وأضاف أن أي منتخب لا يشهد في المعتاد تغييرات جذرية في قوامه ولكنه شدد أيضا على أن أي لاعب معرض للاستبعاد من قائمة المونديال لأي سبب.