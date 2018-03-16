النصر يهزم حتا ويبتعد بالمركز الثالث

قلب النصر تأخره بهدف أمام ضيفه حتا إلى فوز 2 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز شباب الأهلي دبي على مضيفه دبا الفجيرة 1 - صفر.

وتقدم حتا بهدف سجله عمرو الميداني في الدقيقة 16 وتعادل مارسيلو سيرينو للنصر في الدقيقة 38 قبل أن يسجل راشد محمد عمر هدف الفوز في الدقيقة 89. ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد حتا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، انتزع شباب الأهلي دبي فوزا صعبا من مضيفه دبا الفجيرة 1 - صفر. ويدين شباب الأهلي دبي بالفضل في هذا الفوز للاعبه وليد عباس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89. ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز التاسع.