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كوماتشو: كل الأنظار على منتخب المغرب في المونديال

المصدر: دبي - محمد فضل الله
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كشف الدولي السابق عبدالجليل حدا "كوماتشو" أن الأنظار ستكون متجهة على رينار، كونه مدربا جديدا، مؤكدا أن الضغط عليه سيكون كبيرا.

وقال كوماتشو المشارك في مونديال 1998 في فقرة "موندياليون": أي مدرب جديد يحتاج إلى وقت للتأقلم مع اللاعبين، ومع الوضع الجديد للمنتخب المغربي يجب أن يعرف أن كل الأنظار ستكون عليه.

واعترف عبدالجليل بأن 3 مغاربة يذكرونه بنفسه عندما كان لاعبا: الشماخ والعربي وبوطيب فيهم الكثير من طريقة لعب "كماتشو"، والخسارة المفاجئة للبرازيل أمام النرويج حطمت آمالنا في التأهل إلى دور الـ16 لمونديال 98.

كلمات دالّة

#منتخب المغرب, #كأس العالم 2018, #موندياليون, #عبدالجليل حدا

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