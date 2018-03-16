كوماتشو: كل الأنظار على منتخب المغرب في المونديال

كشف الدولي السابق عبدالجليل حدا "كوماتشو" أن الأنظار ستكون متجهة على رينار، كونه مدربا جديدا، مؤكدا أن الضغط عليه سيكون كبيرا.

وقال كوماتشو المشارك في مونديال 1998 في فقرة "موندياليون": أي مدرب جديد يحتاج إلى وقت للتأقلم مع اللاعبين، ومع الوضع الجديد للمنتخب المغربي يجب أن يعرف أن كل الأنظار ستكون عليه.

واعترف عبدالجليل بأن 3 مغاربة يذكرونه بنفسه عندما كان لاعبا: الشماخ والعربي وبوطيب فيهم الكثير من طريقة لعب "كماتشو"، والخسارة المفاجئة للبرازيل أمام النرويج حطمت آمالنا في التأهل إلى دور الـ16 لمونديال 98.