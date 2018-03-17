الأهلي المصري والوداد البيضاوي يتأهلان إلى دور المجموعات

أهل فريق الأهلي المصري إلى دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه مونانا الغابوني 3 -1 يوم السبت في إياب دور الـ32.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 4 -صفر ليتفوق وصيف النسخة الماضية للبطولة بنتيجة 7 -1 في مجموع اللقاءين.



وتقدم ميدو جابر بهدف للأهلي في الدقيقة 14 ثم أضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 32 ورد دافيد ماصامبا بهدف لمونانا في الدقيقة 44. وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة أكمل وليد سليمان ثلاثية الأهلي.



كما صعد الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب لدور المجموعات رغم هزيمته أمام مضيفه ويليامسفيلي أتلتيك الإيفواري صفر-2 .بعدما فاز الوداد في مباراة الذهاب 7 -2 ليتفوق في مجموع اللقاءين 7 -4.



كما صعد مازيمبي الكونغولي و كمبالا سيتي الأوغندي لدور المجموعات بعد هزيمة الأول أمام يونياو دو سونغو الموزمبيقي صفر -3 وفوز كمبالا على سان جورج الإثيوبي 1 -صفر.