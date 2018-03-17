العين يقترب من الفوز بالدوري الإماراتي

اقترب فريق العين خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه الجزيرة 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري.



ورفع العين رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الوحدة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 25 نقطة في المركز السابع.

وسجل أهداف العين ماركوس بيرغ في الدقيقة 11 وعمر عبد الرحمن (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 69 والثاني في الدقيقة 83، فيما سجل هدفي الجزيرة روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 81 وعلي مبخوت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وأهدر كايو فيرنانديز لاعب العين ركلة جزاء في الدقيقة 43.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر للعين بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للجزيرة هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في سبع.