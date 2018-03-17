رئيس الاتحاد العراقي: آل الشيخ ساهم في رفع الحظر

قدم عبدالخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي، وافر شكره وتقديره لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على مبادرته وسعيه الحثيث لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي في تصريحه عقب رفع "فيفا" الحظر عن الملاعب العراقية: "مواجهة العراق والسعودية الودية في البصرة ساهمت بشكل كبير في رفع الحظر عن الملاعب العراقية".

وأعلن تركي آل الشيخ سابقا، في حفل كبير في العاصمة الرياض بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم عن مبادرته وسعيه على العمل إلى رفع الحظر عن الملاعب العراقية، قبل أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة، رفع الحظر والسماح لاستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في ثلاث مدن، بعد حظر دام لعدة أعوام.

ولعب المنتخب العراقي أمام السعودية مواجهة ودية احتضنها استاد البصرة الدولي وهو الملعب الملقب بـ"جذع النخلة"، في مباراة تأتي ضمن مبادرة تدعم رفع الحظر عن الكرة العراقية من قبل الهيئة العامة للرياضة في السعودية.