الزمالك يخسر من ديتشا الإثيوبي ويودع الكونفدرالية

انتزع فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي بطاقة التأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على مضيفه الزمالك 4 - 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراة إياب دور الـ32 بفوز الزمالك 2 - 1، يوم الأحد.

وسجل هدفي الزمالك أحمد مدبولي في الدقيقتين 46 و48 ، فيما سجل هدف ولايتا ديتشا عبد الصمد عثمان في الدقيقة 51. وسجل للزمالك في ركلات الترجيح أحمد مدبولي وباسم مرسي ومحمد إبراهيم، وأضاع أيمن حفني ومحمود عبد العزيز. فيما سجل لولايتا ديتشا في ركلات الترجيح كل من دجاكو عرفات وتيميسجين دوبا وعبد الصمد عثمان وتيكلو كوما.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في إثيوبيا انتهت بفوز ولايتا ديتشا 2 - 1 ليتعادلا في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3 - 3 ليضطرا للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت لولايتا ديتشا.

وودع فريق اتحاد بن قردان التونسي منافسات البطولة رغم فوزه على ضيفه كارا برازافيل الكونغولي 3 - 1 في إياب دور الـ32 من البطولة. وسجل أهداف اتحاد بن قردان باتريك لوا لوا وخالد يحيى وشهاب الزغلامي في الدقائق 15 و58 و83 ، فيما سجل هدف كارا برازافيل روكس فريدتشل في الدقيقة 73. وكان فريق كارا برازافيل فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد إلى دور الـ32 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 3.

وصعد لدور الـ32 أيضا فريق فوسا جنيور من مدغشقر بعد تغلبه على بورت لويس من موريشيوس 1 - صفر في مباراة الإياب. ويدين فريق فوسا جونيور بالفضل في هذا الفوز للاعبه داكس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في موريشيوس انتهت بفوز فوسا جونيور بهدفين نظيفين ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - صفر.

وودع فريق كيب تاون الجنوب أفريقي منافسات البطولة بعدما خسر من ضيفه كوستا دو سول الموزمبيقي 1 - 2. وسجل هدفي كوستا دو سول تونيا تيسديل في الدقيقتين الثالثة و83 ، فيما سجل هدف كيب تاون زوكيلي كيووتي في الدقيقة 15. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدغشقر انتهت بفوز كيب تاون بهدف نظيف، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2/2 إلا ان فريق كوستا دو سول صعد لدور الـ32 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وتأهل فريق إنيمبا النيجيري لدور الـ32 بعد فوزه على إينيرجي البنيني 3 - 2 في مباراة الإياب. وسجل أهداف إنيمبا عبد الرحمن بشير في الدقيقة السابعة وشيتونسو أوكونكو (هدفين) في الدقيقتين 68 والأولى من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي إينيرجي جولز إليجبيد (هدفين) في الدقيقة 61 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنين انتهت بفوز فريق إنيمبا بهدفين نظيفين ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 2.

وتأهل فريق ديبورتيفو نييفانج من غينيا الاستوائية لدور الـ32 (ب) بعد فوزه على موتيما بيمبي الكونغولي 1 - صفر. ويدين ديبورتيفو نييفانج بالفضل في هذا الفوز للاعبه يانيك نجوكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو انتهت بالتعادل 1/1 ليصعد فريق ديبورتيفو نييفانج للدور التالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 - 1.