محمود الخطيب: إيرادات الأهلي تضاعفت.. وشكراً آل الشيخ

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أن الاستاد الجديد للأهلي المزمع إنشاؤه قريبا سيتكلف بين خمسة وسبعة مليارات جنيه.

وقال الخطيب اجتمعت مع مسؤولين كبار في الرياض والإمارات ووجدت مستثمرين سعوديين وإماراتيين ومصريين مستعدين للمشاركة.

وتابع تم توقيع 4 عقود مع شركات مصرية وأجنبية للعمل في الاستاد وقريبا سنختار قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع.

وجاءت كلمة الخطيب على هامش احتفالية النادي الأهلي التي تقام تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و"الأهلي ينطلق"؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه في كل الألعاب.

وأشاد الخطيب بالمساهمات التي قام بها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية والرئيس الشرفي للنادي.

وقال الخطيب: تركي آل الشيخ محب للأهلي، الرجل وضع مبالغ مالية كبيرة داخل النادي والقيمة المالية لإعارات اللاعبين زادت الضعف من خلاله، بجانب مساهمته في الاتفاق على بعض المباريات الودية التي خاضها الأهلي مؤخرا والتي دعمت خزينة النادي بنحو 800 ألف دولار.

وتابع: دعم تركي آل الشيخ للأهلي غير مسبوق، أشكره للغاية.. وأشكره أيضا لأنه استثمر علاقاته للحصول على مستثمرين للأهلي دون أن يطلب منه ذلك.

وأشار: بعض المحبين العرب يساهمون في استثماراتنا طبقا لرؤيتنا للمساهمة في نجاح النادي. وأضاف: محب إماراتي حول للنادي مليون دولار وطلب عدم ذكر اسمه كما ساهم السوداني عمار السني وهو محب للأهلي بمليون جنيه.

وأوضح: الخطيب أن إيرادات النادي تضاعفت بنحو ستة أضعاف منذ توليه منصب رئيس الأهلي في نهاية نوفمبر الماضي.

وأو ضح الخطيب أنه كانت لديه معلومات بشأن رصيد النادي قبل انتخاب مجلسه، وعلى أساس هذا الأمر وضع أحلامه وطموحاته في تنفيذ فقرات برنامج عائلة الأهلي.

وأضاف: عند تسلم المسؤولية رسميًا وجدنا أن رصيد النادي الأهلي يبلغ حوالي 49 مليون جنيه، بالطبع أشكر المجلس السابق على هذا الأمر، ولكن الأسعار الآن ارتفعت بشدة سواء على صعيد المرتبات أو أسعار الملابس وبالطبع الرصيد الذي وجدناه لا يكفي الأهلي إلا في حدود شهرين.

وأوضح الكابتن الخطيب: المصاريف الشهرية للأهلي تبلغ نحو 17 مليون و500 ألف جنيه بين رواتب العاملين والموظفين واللاعبين وغيرها من الإنفاقات، وبالتالي ما وجدناه لم يكف للإنفاق على كل شيء، ومن ثم بدأنا في خطوة البحث عن تنمية موارد النادي الأهلي.