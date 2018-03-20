آل الشيخ: مصر قادرة على استضافة كأس العالم

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أن مصر قادرة على استضافة نهائيات كأس العالم خلال السنوات المقبلة.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مصر قادرة على استضافة كأس العالم، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة".

يذكر أن تركي آل الشيخ هو الرئيس الشرفي للأهلي المصري، وتواجد في مصر مؤخرا، وأجرى زيارة لمقر النادي الأهلي في العاصمة القاهرة.

وكانت مصر تقدمت بملف استضافة مونديال 2010، قبل أن تحسم جنوب إفريقيا السباق لصالحها، كأول دولة تنظم المونديال في القارة السمراء.