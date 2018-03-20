العين يبقي الشحات في صفوفه لمدة 3 مواسم

أكد نادي العين، متصدر دوري المحترفين الإماراتي الثلاثاء، تعاقده مع صانع اللعب المصري الدولي حسين الشحات لمدة ثلاثة مواسم بعد تألقه في فترة إعارة حالية منذ يناير الماضي.



وأوضح العين عبر موقعه على الانترنت، أن التعاقد يبدأ من الموسم المقبل كما وقع مذكرة تعاون مع نادي مصر للمقاصة الذي جاء منه الشحات.



وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة قد تبلغ أربعة ملايين دولار (70.5 مليون جنيه مصري).



ولعب الشحات دورا رئيسيا في اقتراب العين من حسم لقب الدوري بتسجيل سبعة أهداف، وكذلك الاقتراب من بلوغ دور 16 في دوري أبطال آسيا.