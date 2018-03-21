بوقديدة: تونس ستقدم مستويات مميزة في المونديال

أكد التونسي منير بوقديدة، اللاعب الدولي السابق، أن منتخب بلاده سيقدم مستويات مميزة خلال استحقاقه المقبل في مونديال كأس العالم في روسيا.

وقال بوقديدة في فقرة "موندياليون": "منتخب تونس الحالي يضم عدة لاعبين بمهارات فنية، ويكفينا اللعب في المونديال على مستوى الدور الأول فقط".

وواصل: "يجب أن تحاول تونس اللعب بطريقة هجومية أكثر، ولن نحقق اللقب لكننا سنثبت للجميع الأداء الممتاز في المونديال".

وتابع بوقديدة في حديثه: "مباراة تونس أمام ليبيا بالتصفيات ليست مقياسا للأداء، فيما تحضيراتنا لمونديال 1998 تتشابه مع تونس حاليا".