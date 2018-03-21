قرعة أبطال أفريقيا: الأهلي والترجي في مجموعة واحدة

أسفرت قرعة دور المجموعات، الستة عشر، لدوري أبطال أفريقيا، والتي سحبت يوم الاربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواجهات نارية ستشهدها المجموعات الأربع للبطولة القارية .

ووقع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، مع الترجي التونسي، الفائز باللقب عامي 1994 و2011، وكمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البتسواني.

وفي المقابل، ضمت المجموعة الثانية، مجموعة الموت، كلا من مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، ووفاق سطيف الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1988 و2014، ومولودية الجزائر، الفائز بالبطولة عام 1976، والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وجاء الوداد البيضاوي المغربي، الساعي للاحتفاظ باللقب الأفريقي الذي أحرزه في العام الماضي، في المجموعة الثالثة برفقة ماميلودي صن داونز، بطل المسابقة عام 2016، والحرية الغيني وتوجو بور التوجولي.

وحل النجم الساحلي التونسي، المتوج بالبطولة عام 2007، في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضا أندية زيسكو يونايتد الزامبي ومبابان سوالوز السوازيلاندي وأول أغسطس الأنجولي.

ويذكر أن مرحلة المجموعات سوف تنطلق في أيام 4، 5، 6 مايو المقبل، فيما تجرى مباريات الجولة الثانية يومي 15 و16 من نفس الشهر، على أن تقام باقي المباريات عقب انتهاء بطولة كأس العالم المقررة في روسيا العام القادم.