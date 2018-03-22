بوقديدة: السعودية تملك فرصة الفوز على روسيا

اعتبر منير بوقديدة أن المجموعة الأولى التي وقعت بها السعودية ومصر في كأس العالم إلى جانب روسيا والأورغواي تعتبر صعبة جداً، مشيراً إلى أن محمد صلاح هو الشمعة التي تضيء طريق المنتخب المصري.

وقال بوقديدة في الجزء الثاني من "موندياليون": مجموعة السعودية ومصر تعتبر صعبة جداً، كما أن المواجهة الأولى التي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره الروسي تعتبر صعبة، لكنها ليست مستحيلة لأن الأخير لم يقدم أداء جيداً في مبارياته الودية، وبالتالي فإن الأخضر قادر على الفوز أو التعادل.

وواصل: بالنسبة لمصر فإن محمد صلاح هو الشمعة التي تضيء طريقه وأداء لاعب ليفربول سيكون له دور كبير في مشوار منتخبه.