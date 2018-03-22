زيورخ وتورينو ورادس وماربيا.. محطة إعداد لعرب المونديال

تتسارع خطوات أربعة منتخبات عربية للوصول إلى صيف روسيا المونديالي، وبينما تلعب السعودية في إسبانيا بدرجة حرارة تقارب الـ15، فإن منتخب مصر يتواجد على بعد 1600 كيلومتر شرقا في زيورخ السويسرية تحت الأمطار والثلوج الخفيفة وحرارة لا تزيدة عن الـ6 مئوية حيث يتجهز لاعبو المدرب هكتور كوبر لملاقاة بطل أوروبا ، منتخب البرتغال.

وبدأ جدول المنتخب المصري يوم الخميس باجتماع في الثانية عشر والنصف ظهرا وحصة تدريبية في السادسة مساءا بالتوقيت المحلي لسويسرا ثم تناول وجبة العشاء والتواجد في غرف الفندق في الحادية عشر مساءا.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة التي تجمع بين الفريقين، بعد أن تواجها آخر مرة في 2005 وضمت آنذاك قائمة الفراعنة اللاعبان عصام الحضري و أحمد فتحي الحاضران الآن مع كوبر تمهيدا للمشاركة المونديالية.

ونتجه جنوبا من زيورخ لـ270 كيلومترا إلى شمال إيطاليا وتحديدا مدينة تورينو معقل نادي يوفنتوس حيث تتواصل تدريبات المنتخب المغربي بقيادة مدربه ايرفي رينار، وأكد طبيب المنتخب إصابة أشرف حكيمي وعودته إلى ناديه ريال مدريد.

ولم تمنع هذه الأنباء الأجواء المرحة في صفوف أسود الأطلس حيث سيحتضن الملعب الأولمبي لتورينو مباراة يوم الجمعة وهي الأولى التي تجمع صربيا بالمغرب.

ونرتحل جنوبا من إيطاليا لـ1200 كليومتر إلى تونس العاصمة واللمسات الأخيرة على تدريبات المنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول قبل ملاقاة إيران في ستاد رادس.

ووصف المدرب التونسي منافسه بأنه افضل منتخب في قارة آسيا في مؤتمره الصحفي يوم الخميس واعتبر غياب لاعبه يوسف المساكني للإصابة بمثابة غياب ميسي عن الأرجنتين أو رونالدو عن البرتغال، ويذكر أن تونس واجهت إيران من قبل وديا عام 2012، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل بهدفين لكل منهما.