منتخب الإمارات يخسر ودية سلوفاكيا

خسر المنتخب الإماراتي لكرة القدم أمام نظيره السلوفاكي 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما الخميس في بطولة كأس ملك تايلاند الودية.

وسجل هدفي المنتخب السلوفاكي ألبرت روسناك وميشال دوريس في الدقيقتين 42 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الإماراتي أحمد خليل في الدقيقة 73.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السلوفاكي في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع المنتخب الفائز من المباراة التي تجمع بين تايلاند والغابون في وقت لاحق، فيما سيلتقي المنتخب الإماراتي مع المنتخب الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث.