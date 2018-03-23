بوقديدة: آمل أن يحقق منتخب المغرب مفاجأة في المونديال

أعرب منير بوقديدة، عن أمله بتحقيق منتخب المغرب المفاجأة في المونديال الروسي المقبل، مؤكدا صعوبة تواجد أي من المنتخبات العربية في نهائي البطولة.

وقال بوقديدة في الجزء الثالث من "موندياليون": "البرتغال نالت لقب أوروبا وإسبانيا ليست غريبة، وهي الأوفر حظا للتأهل إلى جانب إسبانيا".

وتابع: "آمل أن يحقق المغرب المفاجأة بالمونديال، كأس العالم أمر كبير لأي لاعب، وقيمته ترتفع بمشاركته في المونديال".

وواصل بوقديدة حديثه: "الخطط الدفاعية في 1998 لم تكن مفيدة، بحثنا عن التعادل في مبارياتنا سابقا وخسرنا، الهجوم مطلوب لكن بشكل حذر، وآمل تأهل فريق عربي على الأقل للدور الثاني، ومن الصعب وجود فريق عربي في النهائي".