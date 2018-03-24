هدف عكسي يمنح تونس الفوز على إيران

المصدر: تونس - د ب أ

انتزع المنتخب التونسي فوزا صعبا من ضيفه الإيراني خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا، التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله ميلاد محمدي، لاعب المنتخب الإيراني، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، فيما يستعد المنتخب الإيراني لمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل أيضا.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة بالمونديال بجوار منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما، فيما يلعب المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات المغرب وإسبانيا والبرتغال.