الإمارات تتلقى خسارتها الثانية في كأس تايلاند

تلقى المنتخب الإماراتي هزيمته الثانية على التوالي في بطولة كأس ملك تايلاند الودية لكرة القدم وخسر أمام نظيره الغابوني صفر - 1 يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخسر الأبيض الإماراتي في مباراته الأولى أمام سلوفاكيا 1 - 2 قبل أن يتلقى هزيمته الثانية اليوم أمام الغابون ليحتل المركز الرابع في البطولة الودية.

ويدين الفريق الغابوني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليفي ماديندا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 ليقود بلاده للمركز الثالث.

وفشل الفريقان في التأهل لمونديال روسيا، ولكن الإمارات تستعد لاستضافة كأس أمم آسيا العام المقبل فيما يستعد منتخب الغابون لمشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل أيضا.