النائب الطبطبائي يهدد الوزير خالد الروضان بالاستجواب

أكد وليد الطبطبائي النائب في مجلس الأمة الكويتي، أنه سيتم استجواب خالد الروضان وزير الرياضة والشباب في حال تمت إقامة مباراة المنتخب الكويتي مع منتخب فلسطين على أرض الأخيرة.



وقال الطبطبائي في نشرة الرياضة لـ"العربية": هذه الزيارة لو تمت ستكون خطوة تطبيعية وسابقة في تاريخ الكويت، وهو جرم بالنسبة للقانون الكويتي.



وعلق نائب مجلس الأمة: ندعم الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما، ودعم الشعب الفلسطيني لن يكون مرتبطا بمباراة كرة قدم، لأن الدعم يكون ماديا وسياسيا وإعلاميا، وذهاب 11 لاعبا إلى الأراضي المحتلة ليس دعما. ونستطيع دعم الرياضة الفلسطينية ماديا ومعنويا ولكن ليس بلعب مباراة هناك.



وكشف الطبطبائي آلية الاستجواب: الاستجواب سيكون مدته 7 ساعات وسحب الثقة من الوزير ويبدأ التصويت عليه، وإصرار الوزير على إقامة المباراة سيضعه خارج السياسيين والبرلمانيين.