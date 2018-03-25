منتخب الكويت يخسر ودية الكاميرون بثلاثية

خسر منتخب الكويت لكرة القدم 1 - 3 أمام ضيفه منتخب الكاميرون، في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأحد بالعاصمة الكويت.



وبادر فانسون أبوبكار بالتسجيل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة العاشرة، واضاف زميله كريستيان باسوغوغ الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و56.



وظهر المنتخب الكويتي، الذي تم رفع الإيقاف الدولي عنه في ديسمبر الماضي، بعدما استمر 14 شهرا، بشكل غير مرض في الشوط الأول، على عكس الشوط الثاني، الذي كان خلاله أكثر ندية للمنتخب الكاميروني (بطل أفريقيا)، الذي حسمت خبرة لاعبيه المواجهة لصالحه في النهاية.



قلص المنتخب الكويتي الفارق، عقب تسجيل لاعبه البديل يعقوب الطراورة هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 61.



وتأتي تلك المباراة في إطار استعدادات منتخب الكاميرون للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام على ملاعبه في صيف العام المقبل.