الرياضيون المصريون يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات

كشفت الهيئات والاتحادات الرياضية المصرية عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية، ودعت اللجنة الأولمبية المصرية الاتحادات التابعة لها إلى انتخاب السيسي، فيما طلب اتحاد الكرة المصري من الأندية التصويت للرئيس الحالي.

وأعلنت غالبية الأندية عن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بما فيهم الأهلي والزمالك عبر رئيسيهما محمود الخطيب ومرتضى منصور.

ولجأت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلى إجراء تعديلات في جدول المسابقة سواء بتبكير أو تأجيل مواعيد المباريات مع عدم مقدرة الأمن على تأمين تلك المواجهات خلال أيام الاقتراع الانتخابي.