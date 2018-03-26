الكويت.. محمد الجبري وزيراً للإعلام وشؤون الشباب

أدى محمد الجبري اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، بعد تعيينه وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب بناء على المرسوم الأميري رقم 97 لعام 2018 بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة.

وقال الوزير الجبري بعد تعيينه لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": يؤكد ذلك مدى عمق الاهتمام والرعاية التي يوليها أمير البلاد بالناشئة والشباب ومدى ما يعول عليهم سموه في تقدم الكويت ورفع رايتها شامخة على المستوى الدولي وهو الحرص الذي جسده الأمير بإنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب في يناير 2013 لتكون بمثابة حاضنة لشباب الكويت ومبادراتهم الوطنية والإبداعية في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الجبري على الحرص التام والتنسيق الذي ستشهده المرحلة المقبلة ومد كافة جسور التعاون بين وزارة الدولة لشؤون الشباب والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرين من أجل رفع الإيقاف عن باقي الألعاب الرياضية مثلما تم رفع الإيقاف عن رياضة كرة القدم من أجل وضع توجيهات الشيخ صباح الأحمد موضع التنفيذ على أرض الواقع.

وشدد الوزير الجبري في هذا الإطار على أنه لن يألوا جهدا في حل كافة القضايا العالقة بكل شفافية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع بما يحقق طموحات وآمال شباب الكويت والعمل على تطوير الرياضة والاهتمام بالشباب الكويتي.