الأهلي المصري يتغلب على الفجيرة الإماراتي ودياً

فاز الأهلي المصري على مضيفه الفجيرة 4 - 1 يوم الثلاثاء في إطار احتفالات النادي الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه.



وسجل أهداف الأهلي إسلام محارب هاتريك في الدقائق 17 و61 و69 وحسام غالي في الدقيقة 54، فيما سجل هدف الفجيرة الوحيد دانييلو كاراندو في الدقيقة 63.



وغاب اللاعبون الدوليون بالنادي الأهلي عن المشاركة في المباراة لارتباطهم مع المنتخبات المصرية المختلفة، ليدفع حسام البدري بعدد من لاعبي الفريق البدلاء.



وكان الفريق الإماراتي وجه الدعوة إلى عمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الإماراتي وزميله إبراهيم دياكييه وعلي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي وياسر القحطاني لاعب الهلال السعودي وستانلي لاعب القادسية السعودي وماجد ناصر حارس شباب الأهلي دبي.



وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز قبل عدة جولات من نهاية الدوري ، فيما اقترب فريق الفجيرة، الذي يدربه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، من الصعود لدوري المحترفين الإماراتي حيث يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى بفارق نقطة واحدة عن بني ياس المتصدر.