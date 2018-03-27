منتخب اليمن يتأهل إلى كأس آسيا 2019

تأهل المنتخب اليمني المشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات قبل خوض مباراته أمام نيبال يوم الثلاثاء مستفيداً من فوز الفلبين على طاجيكستان 2-1 في مانيلا.



وتتصدر الفلبين المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة لتضمن التأهل للبطولة لأول مرة أيضا في تاريخها مقابل سبع نقاط لليمن ونفس الرصيد لطاجيكستان لكن المنتخب العربي يتفوق في المواجهات المباشرة.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا للانضمام إلى 12 منتخبا تأهلوا مباشرة عبر تصفيات كأس العالم 2018.