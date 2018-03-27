نقل نهائي كأس الخليج إلى استاد هزاع بن زايد

قررت لجنة دوري المحترفين الإماراتي يوم الثلاثاء، إقامة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الوحدة والوصل يوم الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بنادي العين بدلاً من استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

وجاء قرار نقل المباراة بعد أن تسلمت لجنة دوري المحترفين خطاباً رسميا من نادي الشباب الأهلي دبي يوم الثلاثاء يطلب فيه دفع رسوم باهظة مقابل إيجار الملعب، الأمر الذي سيكلف اللجنة مبلغا يضاف إلى المصاريف التشغيلية التي تتحملها لجنة دوري المحترفين في كل مباراة نهائية تشمل شركات الأمن الخاص، الضيافة، الإسعاف، خدمات التنظيف، مكافآت العاملين في النادي المستضيف وغيرها.

ومن منطلق حرص لجنة دوري المحترفين على الالتزام بالموازنة المحددة والمنطقية للحدث، ارتأت اللجنة نقل المباراة إلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، مع الالتزام بإقامة المباراة في موعدها المحدد وحسب البرنامج المخطط له مسبقا وفي المواعيد المعلنة.