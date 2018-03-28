الشبلي: متفائل بمنتخب تونس رغم صعوبة المجموعة

أكد كمال الشبلي، اللاعب الدولي التونسي السابق، أن منتخب بلاده مر بفترة صعبة قبل عودته بقوة خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجيل الحالي قادر على تقديم الأفضل.

وقال الشبلي في الجزء الأول من فقرة "موندياليون": "المنتخب التونسي عاش فترات صعبة، لكنه عاد بقوة في الأشهر الأخيرة، والجيل الحالي في المنتخب التونسي بإمكانه تقديم الأفضل مع نبيل معلول".

وتابع بقوله: "منتخب تونس عاش ضغطا كبيرا في مباراة التأهل للمونديال ضد ليبيا، مجموعته صعبة بوجود بلجيكا وإنجلترا".

وعن المنتخب البلجيكي، زاد: "منتخب بلجيكا بإمكانه الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا".