آل الشيخ: قطر تعتذر.. ويؤكد: حدث للتاريخ

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اعتذار قطر من مشاركة أحد أنديتها في البطولة العربية، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسميا".

ووعد آل الشيخ، الجماهير العربية، بأن تكون البطولة في نسختها المقبلة حدثا تاريخيا غير مسبوق، وذلك برده على أحد متابعيه على صفحته الرسمية على "تويتر" بقوله: "وعد تكون حدث للتاريخ".

وكان الترجي التونسي قد توج بلقب البطولة في نسختها الماضية على حساب الفيصلي الأردني، والتي أقيمت في مصر بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

وسيشارك في البطولة العربية للأندية حتى الآن، من السعودية أهلي جدة واتحاد جدة والهلال، ومن الجزائر أندية اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، ومن مصر الإسماعيلي والزمالك والأهلي، ومن المغرب الرجاء والوداد، ومن تونس النجم الساحلي والترجي، ومن سوريا الجيش، ومن ليبيا الأهلي، والرمثا الأردني.