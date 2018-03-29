الوحدة الإماراتي يتوج بطلاً لكأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - د ب أ

توج فريق الوحدة بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 - 1 على الوصل يوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة.

وافتتح طارق الخديم التسجيل لمصلحة الوحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وأشعل البرازيلي رونالدو مينديز المباراة من جديد، بعدما نجح في تقليص الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة الوصل في الدقيقة 61.

وحاول الوصل إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، خاصة بعدما اضطر الوحدة للعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبيه أحمد راشد ومحمد صالح برغش في الدقيقتين 67 و80، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، ليستعيد الوحدة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015 - 2016.