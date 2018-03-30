الشبلي: مستوى المنتخب المغربي مشابه للإسباني

أبدى كمال الشبلي، الدولي التونسي السابق، ثقته بأن المنتخب المغربي يستطيع التأهل من مجموعته لتشابه مستواه بنظيره الإسباني.

وقال الشبلي في فقرة "موندياليون": البرتغال وإسبانيا تلعبان بنفس الطريقة، وأعتقد بأن المغرب سيسبب مشاكل لإسبانيا والبرتغال في المونديال.

وأكد اللاعب الذي سبق له المشاركة في مونديال 1978 بأن اللعب بشعار الوطن هو الأهم: من يلعب في كأس العالم يجب أن يفكر في بلاده وعلمه وانتمائه ، ولكني أرى صعوبة وصول العرب إلى المربع الذهبي في المونديال.

واختتم الشبلي بأن الجماهير التونسية لم يعد يرضيها التأهل إلى المونديال فقط: الجماهير التونسية لم تعد تفرح بالتأهل للمونديال فقط، بل أصبح يطالب بالوصول إلى أدوار متقدمة بالمونديال.