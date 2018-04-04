الاتحاد المصري يعمل على رفع عدد الحضور الجماهيري

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري اعتماد موعد الموسم القادم 2018 - 2019، ليبدأ في الثالث من شهر أغسطس، كما يعمل على رفع عدد الحضور الجماهيري إلى 3 آلاف مشجع في المباراة الواحدة.

وأضافت قرارات لجنة المسابقات، مشاركة 18 ناديا في الدوري الممتاز، ولم يتم تحديد موعد لكأس السوبر المصري حتى الآن لعدم الاستقرار مع الشركة الراعية لإقامة المباراة.

وضمن القرارات الأخرى التي أصدرها اتحاد القدم المصري اليوم، سيتم تسليم درع الدوري المصري للأهلي بعد انتهائه من مباراة بتروجيت بتاريخ 22 أبريل، كما أن الاتحاد يعمل على زيادة عدد الجماهير للموسم المقبل ليرتفع الرقم المحدد من 500 مشجع إلى 3 آلاف.