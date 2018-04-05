مشاركة العين والوصل والجزيرة في البطولة العربية

تقرر مشاركة أندية العين والوصل والجزيرة الإماراتية في بطولة الاندية العربية ،في نسختها المقبلة المقرر انطلاقها في أغسطس المقبل بمشاركة 32 فريقاً.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي موسع عقد يوم الخميس في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ،بحضور عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، رئيس لجنة دوري المحترفين، وطلال آل الشيخ، مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مدير البطولة العربية للأندية.

وقال الجنيبي: انطلاقاً من حرصنا في اتحاد الإمارات لكرة القدم على توفير كل عناصر النجاح لهذا التجمع العربي، يسرنا أن نعلن مشاركة ثلاثة أندية إماراتية في نسخة 2018 وهي أندية العين والوصل والجزيرة شاكرين لإداراتها تجاوبها السريع معنا وموافقتها على المشاركة.

وأكد: أن مشاركة أنديتنا تأتي في ظل سعينا الدائم والمستمر لتجسيد نهج قيادتنا الرشيدة، التي تحرص دائماً على تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين الشباب العربي في كافة المجالات خاصة المجال الرياضي.

وأضاف: إنها فرصة لشبابنا للالتقاء بأشقائهم من الأندية العربية الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، إلى جانب الاستفادة الفنية من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، مما يساعد في تطوير مستوى اللاعبين وإكسابهم خبرات إضافية.

ومن جانبه، وجه طلال آل الشيخ شكره لسرعة تجاوب الاتحاد الإماراتي وأندية العين والوصل والجزيرة على الموافقة بالمشاركة في البطولة، مؤكداً: إن هدف الاتحاد العربي إثبات قدراتنا في المنطقة العربية على تنظيم أقوى بطولات كرة القدم خصوصاً في ظل رصد جوائز مالية كبيرة للبطولة، إذ يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى توزيع جوائز مالية على كل الفرق المشاركة وبحسب تأهلها للأدوار المختلفة في المسابقة.

وأعلن آل الشيخ أن البطولة سوف تقام بمشاركة 32 فريقاً في النسخة الجديدة التي ستقام بنظام الذهاب والإياب وبخروج المغلوب، وستقام قرعة دور الـ 32 في منتصف أو أواخر أبريل الحالي على أقصى تقدير، على أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ 32 في أغسطس المقبل والإياب في ديسمبر، بينما تختتم البطولة بالدور النهائي في أبريل عام 2019.